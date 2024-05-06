YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan ve satın alan 12 kişi yakalandı

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan ve satın alan 12 kişi yakalandı

AA AA
06.05.2024 13:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve satın aldığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan ve satın alan 12 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün narkogüç operasyonları kapsamındaki çalışmalarda, il genelinde uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 999 gram sentetik uyuşturucu, 848 adet uyuşturucu hap, 611 adet sentetik ecza, 250 gram esrar, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 54 fişek, 6 kartuş ve hassas terazi ile 55 bin 880 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında 6, uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak suçu kapsamında 6 olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldıKars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldı
Nilüfer’de hıdırellez coşkusuNilüfer’de hıdırellez coşkusu
Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildiDenizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
narkotik

Ankara Namaz Vakitleri 7 Mayıs Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:35
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
19:56
Yatsı
21:28
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.