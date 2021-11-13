Ankara'da vefat eden Kıbrıs gazisi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

MARDİN (AA) - Ankara'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Nurettin Kaya, memleketi Mardin'de son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Ankara'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitiren Kaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Mardin'e getirildi.

Küba Camisi önünde kılınan cenaze namazı sonrası Kaya'nın cenazesi Şeyh Salih Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Kaya'nın yakınlarının yanı sıra Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Uğur Yağlıdereli, Merkez Komutanı Albay Ali Haydar Yakut, askeri erkan, gaziler dahil çok sayıda kişi katıldı.



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