Ankara'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu.

Ayvaşık Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan M.Ü'den (56) haber alamayan çocukları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Söz konusu adrese giden polis ekipleri eve girdiklerinde M.Ü'yü hareketsiz halde buldu.

112 Acil Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

M.Ü'nün cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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