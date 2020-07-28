Ankara’da yaya alt ve üst geçit asansörlerinde bayram temizliği

Ankara’da kent genelinde birçok noktada olduğu gibi yaya alt ve üst geçit asansörlerinde de bayram temizliği başladı.

Yaya alt ve üst geçit asansörlerinin bakım ve onarım çalışmalarına 7/24 ara vermeden devam eden ve birçok alt ve üst geçitte aydınlatma çalışmaları gerçekleştiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri; temizlik, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına da hız vererek asansörleri Kurban Bayramı öncesi Başkentliler için hazırlıyor.

Cam kuleli 90 asansör temizlenecek

Camiler, havuzlar, yeşil alanlar, cadde ve bulvarlar başta olmak üzere kentte sürdürülen rutin temizlik çalışmalarına ek olarak Ankara’nın mücavir alan sınırlarında bulunan yaya alt ve üst geçitlerindeki cam kuleli 90 adet asansör de bayrama kadar temizlenecek.

Toplum sağlığını önceleyerek hijyen çalışmalarına ağırlık veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, kenti daha temiz yapmak için gece gündüz yoğun bir mesai harcıyor.

