Ankara'da yerel yönetim birimlerinin meclis toplantıları için düzenlemeler yapıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla yerel yönetim birimlerinin meclis toplantıları için bazı düzenlemeler yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 26 Mart'taki genelgesi ve Kurul'un kararıyla salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe ve mahalli idare birlikleri meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesine ilişkin kararın, yapılan yeni düzenlemeyle alınan yeni önlemler kapsamında devam ettiği bildirildi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, büyükşehir, il, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin, belirtilen hususlara riayet etmeleri kaydıyla, haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmesi kararlaştırıldı.

Yerel yönetim birimlerinin, haziran ayı olağan meclis toplantıları ile sonraki toplantılarında, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen ve belirlenecek kurallara göre hareket edeceği belirtildi.