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Ankara'da yerel yönetim birimlerinin meclis toplantıları için düzenlemeler yapıldı

ANKARA HABERLERİ  | 04.06.2020 18:17 | Son Güncelleme

Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan Kurul, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde büyükşehir, il, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin, belirlenen kurallara riayet etmek kaydıyla haziran ayında toplantı yapabileceğine karar verdi

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla yerel yönetim birimlerinin meclis toplantıları için bazı düzenlemeler yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 26 Mart'taki genelgesi ve Kurul'un kararıyla salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe ve mahalli idare birlikleri meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesine ilişkin kararın, yapılan yeni düzenlemeyle alınan yeni önlemler kapsamında devam ettiği bildirildi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, büyükşehir, il, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin, belirtilen hususlara riayet etmeleri kaydıyla, haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmesi kararlaştırıldı.

Yerel yönetim birimlerinin, haziran ayı olağan meclis toplantıları ile sonraki toplantılarında, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen ve belirlenecek kurallara göre hareket edeceği belirtildi.

Bu kapsamda, meclis toplantılarının yapılacağı yerlerde, Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:

"- Kovid-19 ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılı bulunacak.

- Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri ölçülecek, ateşi 38 dereceden yüksek çıkanlar içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanacak.

- Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurularak, toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınacak.

- Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonu sağlanacak, özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlem mutlaka yapılacak.

- Toplantıların yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilecek ve toplantılar esnasında maskeler çıkarılmayacak.

- Binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırması yapılarak, ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sağlanacak."

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