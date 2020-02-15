YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara’da yerli bitki üreticileri kazanacak

Ankara’da yerli bitki üreticileri kazanacak

ANKARA HABERLERİ  | 15.02.2020 11:38 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü bitki ve çiçek satış noktalarının sayısını artıracak.Yerli üreticilerden alınacak yazlık ve kışlık bitkiler başkentin farklı noktalarında açılacak bitki satış mağazalarında satılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü bitki ve çiçek satış noktalarının sayısını artıracak.
Yerli üreticilerden alınacak yazlık ve kışlık bitkiler başkentin farklı noktalarında açılacak bitki satış mağazalarında satılacak. Modern konseptiyle açılacak satış mağazalarında şahsa özel peyzaj hizmeti de verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yerli bitki üreticilerine tam destek
Yerli üreticilerin desteklenmesini önceleyen Büyükşehir Belediyesi, yerli bitki ve çiçekleri de üreticiden tüketiciye aracısız ulaştırmayı amaçlıyor.
Büyükşehir Belediyesi, Başkent ekonomisini canlandıracak yeni projelerle dikkat çekerken, ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü, yerli üreticilerden aldığı bitkileri Ankara’nın farklı noktalarında açacağı modern konseptiyle bitki satış mağazalarında satışa sunacak.

Bitki ve çiçek satış mağazalarının sayısı artacak
ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü bitki satış noktalarının sayısını artırmak için çalışmalara başlarken, yazlık ve kışlık bitki ve çiçeklerin bakımından dikimine kadar gerekli diğer araç ve gereçler de satış mağazalarında yer alacak.
Yerli üreticilerden alınacak 200’den fazla iç ve dış mekan bitkileri ile bahçe araç ve gereçlerinin satışa sunulacağı bitki satış mağazalarında ayrıca şahsa özel peyzaj hizmeti de verilecek. Proje kapsamında butik çiçekçilerle de anlaşmalar yapılacak.

Kaliteli ve en uygun fiyatlı bitkiler
ANFA Peyzaj Müdür Yardımcısı Bünyamin Doruk, açılacak olan bitki satış noktalarına ilişkin şu bilgileri verdi:
“Ankara’nın muhtelif yerlerinde çeşitliliği ile dikkat çekecek satış mağazaları açmayı planlıyoruz. Daha geniş ürün yelpazesi ile yerli üreticiden aldığımız bitkileri halkımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımıza en kaliteli ve en uygun fiyatlı hizmeti vereceğiz. Adres noktalarını belirlemeye çalıştığımız satış mağazalarımıza vatandaşlarımız otomobilleri ile rahatça ulaşabilecek. Alışverişin ardından keyifli vakit geçirmeleri için de sosyal alanlar yapacağız. Butik çiçekçilerimizi de buralara davet edip piyasadaki haksız rekabeti önleyeceğiz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Şahin, "Sektörün Lokomotif İşletmelerinin Her Zaman Yanındayız"

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Yüksekova’da dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Kayserispor Denizli’ye gitti

Kayserispor Denizli’ye gitti

Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti

Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti

Ankara Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
13:08
İkindi
16:02
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Besakule Metropol Eczanesi
Cankaya
Denizim Eczanesi
Balgat
Yenimahalle Merkez Eczanesi
Yenimahalle
Demetevler Eczanesi
Yenimahalle
Zülal Eczanesi
Mamak
Kürşat Eczanesi
Mamak
Simge Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.