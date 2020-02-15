Ankara’da yerli bitki üreticileri kazanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü bitki ve çiçek satış noktalarının sayısını artıracak.

Yerli üreticilerden alınacak yazlık ve kışlık bitkiler başkentin farklı noktalarında açılacak bitki satış mağazalarında satılacak. Modern konseptiyle açılacak satış mağazalarında şahsa özel peyzaj hizmeti de verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yerli bitki üreticilerine tam destek

Yerli üreticilerin desteklenmesini önceleyen Büyükşehir Belediyesi, yerli bitki ve çiçekleri de üreticiden tüketiciye aracısız ulaştırmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent ekonomisini canlandıracak yeni projelerle dikkat çekerken, ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü, yerli üreticilerden aldığı bitkileri Ankara’nın farklı noktalarında açacağı modern konseptiyle bitki satış mağazalarında satışa sunacak.

Bitki ve çiçek satış mağazalarının sayısı artacak

ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü bitki satış noktalarının sayısını artırmak için çalışmalara başlarken, yazlık ve kışlık bitki ve çiçeklerin bakımından dikimine kadar gerekli diğer araç ve gereçler de satış mağazalarında yer alacak.

Yerli üreticilerden alınacak 200’den fazla iç ve dış mekan bitkileri ile bahçe araç ve gereçlerinin satışa sunulacağı bitki satış mağazalarında ayrıca şahsa özel peyzaj hizmeti de verilecek. Proje kapsamında butik çiçekçilerle de anlaşmalar yapılacak.