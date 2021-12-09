Ankara'daki 6 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 6 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki 1053 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 1 milyon 550 bin lira ile Esra Açıkalın tarafından verildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılçaşar-İmar Mahallesi'nde, 1193 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 3 milyon 50 bin lira ile Eti Hotel ve Turizm İnşaat Emlak Yatırım Ticaret Limited Şirketi tarafından sunuldu.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılçaşar-İmar Mahallesi'ndeki 1000 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 1 milyon 700 bin lira bedelle Öztürk Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nden geldi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılçaşar-İmar Mahallesi'ndeki 1050 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2 milyon 222 bin lira bedelle Kapıkule İnşaat Danışmanlık Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılçaşar-İmar Mahallesi'ndeki 529 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2 milyon 500 bin lira bedelle FM Enerji İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunuldu.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, Kızılçaşar-İmar Mahallesi'ndeki 650 metrekare yüzölçümlü taşınmaza özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 3 milyon 600 bin lira bedelle FM Enerji İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nden geldi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz