YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 195 kişiden 415'i tutuklandı

Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 195 kişiden 415'i tutuklandı

27.12.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentteki asayiş uygulamalarında 2 bin 195 şüpheli yakalandı, bunlardan 415'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 8 Kasım-22 Aralık tarihleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında yapılan 552 bin 356 Genel Bilgi Tarama sorgulaması sonucu 2 bin 195 kişi yakalandı. Şüphelilerden 415'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında 279 bin 137 araç kontrol edilirken, çalıntı 23 araç bulundu. Uygulamalarda 101 motosiklet ve 35 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 2 bin 471 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca 2 bin 803 paket kaçak sigara, 60 ruhsatsız tabanca, 743 fişek, 34 kurusıkı tabanca, 17 belgesiz av tüfeği ile 91 kesici ve delici alet ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara’da 180 bin aileye doğal gaz desteği yapılacakAnkara’da 180 bin aileye doğal gaz desteği yapılacak
İstanbul’da motosikletli kuryenin öldüğü feci kaza kameradaİstanbul’da motosikletli kuryenin öldüğü feci kaza kamerada
Sancaktepe’de feci kaza: Yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybettiSancaktepe’de feci kaza: Yaşlı kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
ankara emniyet müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 27 Aralık Salı

İmsak
06:32
Sabah
08:02
Öğle
12:54
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
19:02
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.