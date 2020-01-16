YURTHABER
  4. Ankara’daki cep telefonu hırsızlığı kamerada

Ankara’daki cep telefonu hırsızlığı kamerada

ANKARA HABERLERİ  | 16.01.2020 21:33 | Son Güncelleme

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) bir şahsın, masanın alt bölmesinde bulunan cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgilere göre, olay, bugün Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) yaşandı.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) bir şahsın, masanın alt bölmesinde bulunan cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay, bugün Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, AŞTİ’de tuvaletlerin bulunduğu kısmın girişine konan masanın alt bölmesindeki cep telefonunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde çanta bulunan şahsın masaya yaklaştığı ve bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra masanın alt bölmesindeki cep telefonunu çalıp elindeki çantanın içine attığı görülüyor. Telefon hırsızı daha sonra hızlı adımlarla oradan uzaklaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Yargı mensupları fikri mülkiyet hukuku alanında eğitim alacakYargı mensupları fikri mülkiyet hukuku alanında eğitim alacak
Öğrencilerden doğadaki hayvanlar için anlamlı etkinlikÖğrencilerden doğadaki hayvanlar için anlamlı etkinlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Ankara Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
08:01
Öğle
13:03
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Ata Eczanesi
Cankaya
Boncuk Eczanesi
Cankaya
Buket Eczanesi
Cankaya
Galleria Eczanesi
Cankaya
Kıvılcım Eczanesi
Cankaya
Kübram Eczanesi
Cankaya
Sera Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.