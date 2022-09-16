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  4. Ankara'daki dilencilik operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

Ankara'daki dilencilik operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

16.09.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin banka hesaplarının incelenmesi sonucu bir yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon lira para hareketliliği tespit edildi

Başkentte polis ekiplerince dilencilik çetesine yönelik eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali profili düşük kişilerin hesaplarında yüklü miktarda işlem yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine çalışmayı genişleten ekipler, bu kişilerin vatandaşların manevi duygularını istismar ederek halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde engelli ve çocukları dilendirdiğini belirledi.

Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından belirlenen adreslere ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

- Para vermek istemeyenlerin araçlarına zarar verdiler

Dilencilik çetesinin her sabah engelli, yaşlı ve çocukları kendilerine ait araçlarla topladıkları daha sonra farklı bölgelerde bulunan yoğun cadde, meydan ve kavşaklara dağıttıkları tespit edildi.

Çete üyelerinin kendisini tek başına idare edemeyen yaşlı, engelli ve çocukları el arabası veya tekerlekli sandalye ile dilendirdikleri, ihtiyaç sahibi olarak görünmeleri için eski, yırtık ve kirli kıyafet giydirdikleri belirlendi.

Trafik ışıklarında dilencilik yaptırılanların yaya ve araç güvenliğini tehlikeye soktukları, şüphelilerin para vermek istemeyen kişilerin araçlarına zarar verdikleri ve "erkete" diye tabir edilen bazı çete üyelerinin polis ve zabıtaya karşı gözcülük yaptığı anlaşıldı.

- Bir yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon lira para hareketliliği

Öte yandan, dilendirilen mağdurların gün içinde topladıkları yaklaşık 2 bin-2 bin 500 lira arasındaki parayı gün sonunda alan çete üyelerinin düzenli olarak PTT ve banka hesaplarına yatırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin banka hesaplarının incelenmesi sonucu, bir yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.

Geçimlerini dilencilikten sağlayan çete üyelerinin başka bir iş yapmadıkları ve dilenciliği meslek haline getirdikleri ayrıca vatandaşları hem maddi hem manevi olarak zarar uğrattıkları ortaya çıktı.

Öte yandan, bu kişilerle ilgili çok sayıda şikayet bulunduğu, özellikle sosyal medya platformlarında birçok paylaşım yapıldığı ve toplum üzerinde huzursuzluğa neden oldukları belirlendi.

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Dilenci Ankara çete operasyon

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