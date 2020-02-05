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Ankara'daki diplomatik misyonlardan Van'daki çığ felaketine ilişkin taziye mesajları

ANKARA HABERLERİ  | 05.02.2020 21:38 | Son Güncelleme

Ankara'daki diplomatik misyonlardan Van'daki çığ felaketine ilişkin taziye mesajları

Ankara'daki diplomatik misyon temsilcilikleri, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter'dan yapılan paylaşımında, Van'daki çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye sunulurken, yaralılar için ise acil şifa dilekleri iletildi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise paylaşımında "Başta hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere tüm Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz. Acil müdahale ekiplerine kurtarma çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da "Van'da meydana gelen çığ faciasının haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz.” mesajını paylaştı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un paylaşımında ise "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilerim. Kurtarma çalışmalarına katılan herkese taziyelerimi sunuyorum." ifadeleri yer aldı.

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