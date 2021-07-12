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Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

12.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonlarda 180 bin kaçak zayıflama hapı ve 97 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Şubesi ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 5-11 Temmuz'da operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 180 bin kaçak zayıflama hapı, 97 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 1 ton 5 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 123 bin 200 makaron, 125 kaçak elektronik eşya, 89 kaçak muhtelif eşya, 75 litre sahte alkollü içki, 55 kaçak puro ve 33 kaçak cep telefonu ele geçirildiği, 17 şüphelinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

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