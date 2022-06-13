Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 26 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 26 kişinin yakalandığını bildirdi.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 6-12 Haziran'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 26 kişi gözaltına alınırken, 6 milyon 480 bin boş makaron, 39 bin 600 dolu makaron, 35 bin 630 sahte bandrol, 13 bin litre karışımlı akaryakıt, 3 bin 119 kilogram tütün, 1020 paket kaçak sigara, 724 tıbbi ilaç, 400 puro, 278 elektronik/muhtelif eşya, 214 litre sahte içki, 80 etiket, 9 cep telefonu ve kaçak otomobil ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz