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Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheliye 13 bin 867 lira idari ceza uygulandı

23.02.2021 19:47 | Son Güncelleme:
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Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheliye 13 bin 867 lira idari ceza uygulandı

Başkentteki kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheliye 13 bin 867 lira idari ceza uygulandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çankaya Yakupabdal Mahallesi'nde bazı işletmelerde kaçak sigara satışının yapıldığına dair ihbar alındı.

Ekiplerin bölgede araştırma ve inceleme yapması sonucu kaçak tütün mamulleri satan işletmeler tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç işletmede yapılan aramalarda, 15 bin 610 sarmalık kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 200 boş makaron, 711 kurusıkı tabanca mermisi, 500 havalı tüfek saçması, 1905 plastik torpil, 15 meşale, 16 sis dumanı, 113 havai fişek ve 69 paket sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan C.K, A.K, Ş.K. ve H.S'ye 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkındaki Kanuna ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçundan 13 bin 867 lira idari ceza uygulandı.

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