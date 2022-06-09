YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'daki sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor

Ankara'daki sağanak sonrası çöken istinat duvarının çevresinde çalışmalar sürüyor

09.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik amacıyla boşaltılan apartmanın sakinlerinden Emre Ereşer: - "Akşam saatlerinde evimizde otururken aninden büyük bir gürültü duyduk, bomba patladı sandık. Hatta başımızı koruduk psikolojik olarak korunma pozisyonu aldık" - "Dün geceyi kardeşimin evinde geçirdim, görevliler hala girmemizin riskli olduğunu söylüyor, bekliyoruz"

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 apartman ve 1 gecekondunun tedbir amaçlı boşaltıldığı alanda çalışmalar devam ediyor.

Başkentte dün etkili olan sağanağın ardından Birlik Mahallesi 408. Sokak'taki 4 katlı Can Apartmanı'nın istinat duvarı çöktü. Bu sırada park halindeki 3 otomobil, istinat duvarının altında kaldı.

Çökme nedeniyle 408 ve 410'uncu sokaklar trafiğe kapatılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, çöken istinat duvarı ve çevresinde inceleme başlattı.

Yaklaşık 32 dairenin bulunduğu 4 katlı 4 apartman ile bir gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Apartmanların çevresinde olası tehlikeye karşı polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları yakınlarının evlerine giderken, bazıları da belediye tarafından misafirhane ve otellere yerleştirildi.

Çökmeyle birlikte toprak altında kalan apartman sakinlerine ait 3 otomobilin kurtarılması için çalışmalar sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi de vatandaşlara çorba ve içecek ikramında bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulusal Hasar Tespit Ekibi (UHTE) "JeoRadar" adı verilen teknik cihazla bölgede riskin devam edip etmediğini belirlemeye çalışıyor.

- Olay anını anlattılar

Mahalle sakini Emre Ereşer, boşaltılan apartmanlardan birindeki dairede ikamet ettiğini belirterek olay anına ilişkin şunları anlattı:

"Akşam saatlerinde evimizde otururken aninden büyük bir gürültü duyduk, bomba patladı sandık. Hatta başımızı koruduk psikolojik olarak korunma pozisyonu aldık. Daha sonra gök gürültüsü olabileceğini düşündük. Camdan baktığımızda arka bahçedeki duvarın alt bahçeye doğru çöktüğünü fark ettik. Komşular ile koşarak hemen evlerimizi tahliye ettik. Şu saate kadar da evlerimize girmedik. Dün geceyi kardeşimin evinde geçirdim, görevliler hala girmemizin riskli olduğunu söylüyor, bekliyoruz."

Ereşer, çökmeye, yan taraftaki gecekondunun bahçesinde yetiştirilen sebze ve meyvenin sulanması için açılan kanalda zamanla biriken suyun da neden olabileceğini belirtti.

Çıkan yüksek ses sonrası uzun süre korna sesi duyduklarını aktaran Ereşer, daha sonra bunun toprak yığılmasının verdiği basınçla kornası takılan ve park halindeki otomobillere ait olduğunu, araçların heyelanla kayan toprağın altında kaldığını fark ettiklerini ama net şekilde göremediklerini kaydetti.

İstinat duvarı çöken apartmanın yanındaki binanın sakinlerinden Oğuz Demirel, olay yaşandığında dışarıda olduklarını, saat 21.00 sıralarında evlerine geldiklerini anlattı. Demirel, "Bizim ikamet ettiğimiz binada bir sıkıntı tespit edilmediği için boşaltılmadı ama yan binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Komşularımızın bir kısmı akrabalarına gitti, imkanı olmayanları misafir edebileceğimizi söyledik ama gerek kalmadığı söylendi." dedi.

Olaya kuvvetli yağışın neden olduğunu düşündüklerini belirten Demirel, bölgede daha önce benzer bir olayın yaşanmadığını, kendilerinin de şaşkın olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Bitlis ve Gaziantep'te FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyonBitlis ve Gaziantep'te FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyon
Sivasspor'un yeni transferi Murat Paluli forma için iddialı konuştu:Sivasspor'un yeni transferi Murat Paluli forma için iddialı konuştu:

Ankara Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:13
Öğle
12:53
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:08
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.