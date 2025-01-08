Ankara’daki tecavüz olayının faili tutuklandı

6 Ocak sabahı Yenimahalle’de meydana gelen olayda iddialara göre, M.T. (24) isimli kadın, tanımadığı M.A. ile H.G. isimli iki erkek tarafından alıkonularak zorla otomobile bindirildi. Issız bir araziye götürülen M.T., kendisini darp eden M.A.’nın tecavüzüne uğradı. Olayın ardından şikayetçi olan kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganları yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.