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Ankara’daki tecavüz olayının faili tutuklandı

İHA İHA
08.01.2025 14:16
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Ankara’da 24 yaşındaki genç kadını alıkoyarak tecavüz eden saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 Ocak sabahı Yenimahalle’de meydana gelen olayda iddialara göre, M.T. (24) isimli kadın, tanımadığı M.A. ile H.G. isimli iki erkek tarafından alıkonularak zorla otomobile bindirildi. Issız bir araziye götürülen M.T., kendisini darp eden M.A.’nın tecavüzüne uğradı. Olayın ardından şikayetçi olan kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganları yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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