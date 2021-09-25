YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'daki trafik kazasında bir belediye işçisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Ankara'daki trafik kazasında bir belediye işçisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

25.09.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki trafik kazasında bir belediye işçisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Başkentte bulvar üzerinde bakım onarım çalışması yapan belediye işçilerine otomobilin çarpması sonucu, bir işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent estetiği ekibi, refüjde bakım onarım çalışması yapmak için 06 EG 1396 plakalı kamyonetle Ankara Bulvarı'nda Atatürk Orman Çiftliği Köprülü Kavşağı yakınına geldi.

Yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekmek için gerekli uyarı işaretlerini yola yerleştiren belediye işçileri, daha sonra çalışmaya başladı.

Bu sırada 25 yaşındaki İsmail Kaanhan Aydoğan'ın kullandığı 06 EU 4201 plakalı otomobil, park halindeki kamyonete ve işçilere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, işçilerden 38 yaşındaki Enes Sakarya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan işçiler 29 yaşındaki Salih Çınar ve 44 yaşındaki Serdar Doğan ile otomobil sürücüsü Aydoğan ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Sürücü Aydoğan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın cenazesi, mesai arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınarak hastane morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dram şiddete dönüştü! Uyuşturucu bağımlısı kızını sokakta sopayla dövdüDram şiddete dönüştü! Uyuşturucu bağımlısı kızını sokakta sopayla dövdü
iPhone 13 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatıiPhone 13 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatı
Ankara'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüAnkara'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Ankara Namaz Vakitleri 25 Eylül Cumartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:32
Öğle
12:45
İkindi
16:08
Akşam
18:49
Yatsı
20:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cumartesi

Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Asel Eczanesi
Cankaya
Dilek Sıhhiye Eczanesi
Cankaya
İncek Prestij Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Öveçler Eczanesi
Cankaya
Özgür Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek

Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Altay, Göztepe maçına hazır

Altay, Göztepe maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.