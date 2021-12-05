Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çubuk-Şabanözü kara yolunda, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın dorsesi, Ali Babaarslan yönetimindeki 07 AKP 914 plakalı minibüse çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Babaarslan (52) ile oğlu Murat Babaarslan (28), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Babaarslan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.



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