Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 201 zanlıdan 23'ünün tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 16-22 Ağustos'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 62 kilo 600 gram esrar, 3 kilogram sentetik uyuşturucu ve 1650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 201 şüpheliden 23'ü tutuklandı.



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