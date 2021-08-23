YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı

23.08.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 201 zanlıdan 23'ünün tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 16-22 Ağustos'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 62 kilo 600 gram esrar, 3 kilogram sentetik uyuşturucu ve 1650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 201 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü sahilde adım atacak yer kalmadıÜnlü sahilde adım atacak yer kalmadı
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Türk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattıTürk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:01
Öğle
12:56
İkindi
16:41
Akşam
19:42
Yatsı
21:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazartesi

Çankaya Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Gümüş Eczanesi
Cankaya
Haziran Eczanesi
Cankaya
Köşem Eczanesi
Cankaya
Mert Yaşam Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

Ardahan'da jandarma farkındalık oluşturmak için gönüllülerle mesire alanında temizlik yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Hatayspor, Faslı futbolcu El Kaabi'yi renklerine bağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.