Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 39 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 260 zanlıdan 39'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 15-21 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 12 kilo 600 gram esrar, 3 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 700 gram skunk, 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kokain ve 3 bin 190 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 260 zanlıdan 39'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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