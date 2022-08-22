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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 39 zanlı tutuklandı

22.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 39 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 260 zanlıdan 39'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 15-21 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 12 kilo 600 gram esrar, 3 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 700 gram skunk, 1 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kokain ve 3 bin 190 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 260 zanlıdan 39'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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