Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 43 kişi tutuklandı

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 335 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 17-23 Ocak'ta düzenlediği operasyonlarda 55 kilo 100 gram esrar, 860 gram eroin, 930 gram metamfetamin, 210 gram bonzai ve 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 335 zanlıdan 43'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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