Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 68 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-18 Haziran tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 375 zanlıdan 68'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

Operasyonlarda, 4,7 kilogram esrar, 1,2 kilogram eroin, 934 gram bonzai, 489 gram metamfetamin, 48 gram skunk, 38 gram kokain, 12 bin 604 ecstasy, 27 bin 406 sentetik ecza, 171 captagon, 22 ruhsatsız tabanca, 6 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 124 bin 295 lira ile 2 bin dolar ele geçirildi.

