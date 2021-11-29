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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 30 kişi tutuklandı

29.11.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 30 kişi tutuklandı

Ankara'da narkotik ekiplerince, 22-28 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 304 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 18 kilogram eroin, 11 kilo 800 gram esrar, 3 kilo 100 gram metamfetamin ve 6 bin 70 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 304 zanlıdan 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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