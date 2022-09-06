Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 347 zanlıdan 23'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 29 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 9 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 100 gram esrar, 575 gram metamfetamin ve 73 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 347 zanlıdan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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