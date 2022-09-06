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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı

06.09.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 347 zanlıdan 23'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 29 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 9 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 100 gram esrar, 575 gram metamfetamin ve 73 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 347 zanlıdan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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