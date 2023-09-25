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  4. Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 zanlı tutuklandı

Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 zanlı tutuklandı

25.09.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 388 şüpheliden 38'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 388 zanlı yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Aramalarda, 20 kilo 836 gram esrar, 142 gram eroin, bir kilo 595 gram bonzai, 968 gram skunk, bir kilo 981 gram metamfetamin, 22 bin 7 sentetik ecza, 12 ruhsatsız tabanca, 76 tabanca fişeği, 15 şarjör, 3 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 83 bin 845 lira ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara uyuşturucu narkotik

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