SPOR

Ankaragücü 0 - 4 Yeni Malatyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.09.2019 18:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Ankaragücü'nü Jahovic, Bifouma, Guilherme ve Donald'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Ankaragücü'nde Kitsiou 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ankaragücü 0 - 4 Yeni Malatyaspor

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşılaştı.

İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 26. dakikada Jahovic, 33'te Bifouma ve 43. dakikada Guilherme'nin golleriyle devreye 3-0 önde gitti.

Ankaragücü'nde 76'da Stelios Kitsiou kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, maçta son sözü 82. dakikada Donald söyledi ve Yeni Malatyaspor sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 6'ya yükseltirken, Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Acılı annelere taraftar desteğiAcılı annelere taraftar desteği
Antalya'da 4 gol var, kazanan yok!Antalya'da 4 gol var, kazanan yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu şoku!

Vedat Muriqi çılgınlığı! Dünya devleri geliyor

Vedat Muriqi çılgınlığı! Dünya devleri geliyor

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Mourinho'dan yıllar sonra gelen Fatih Terim itirafı!

Mourinho'dan yıllar sonra gelen Fatih Terim itirafı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaragücü 0 - 4 Yeni Malatyaspor

Malatya deplasmanda coştu

Taraftar gruplarından Diyarbakır'daki annelere ortak destek

Acılı annelere taraftar desteği

Antalyaspor 2 - 2 İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Süper Lig)

Antalya'da 4 gol var, kazanan yok!

Kartal deplasmanda yine kayıp!

Kartal deplasmanda yine kayıp!

Gazişehir Beşiktaş maçı saat kaçta? (beIN Sports canlı yayın ve alternatif kanallar)

Gazişehir Beşiktaş maçı saat kaçta? (beIN Sports canlı yayın ve alternatif kanallar)

Başakşehir yine kazanamadı!

Başakşehir yine kazanamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.