Ankaragücü 0 - 4 Yeni Malatyaspor

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşılaştı.
İlk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 26. dakikada Jahovic, 33'te Bifouma ve 43. dakikada Guilherme'nin golleriyle devreye 3-0 önde gitti.
Ankaragücü'nde 76'da Stelios Kitsiou kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, maçta son sözü 82. dakikada Donald söyledi ve Yeni Malatyaspor sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 6'ya yükseltirken, Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.
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