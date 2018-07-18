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Ankaragücü, Emenike'yi transfer etmek için harekete geçti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

Ankaragücü, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike’yi transfer etmek için düğmeye bastı.

Ankaragücü, Emenike'yi transfer etmek için harekete geçti

Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü transferde düğmeye bastı. Kadrosuna son olarak Faslı sol kanat Younes Mokhtar’ı dahil eden Sarı lacivertliler golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Ankara temsilcisi gündemine teknik direktör İsmail Kartal’ın eski talebesini aldı.

Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre; Ankaragücü, geçen sezonu Olympiakos ve Las Palmas’da geçiren Fenerbahçe’nin eski golcüsü Emmanuel Emenike ile transfer görüşmelerine başladı.

Ülkemizde Karabükspor ve Fenerbahçe’de forma giyen 31 yaşındaki Nijeryalı santrfor kariyerinde Spartak Moskova, West Ham, Olympiakos ve Las Palmas takımlarında görev aldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında İspanyol takımı Las Palmas’a transfer olan ve orada da tutunamayan Emmanuel Emenike, antrenman yapılırken ''Uykum var'' diyip antrenmandan ayrılmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Las Palmas’da süre almadı!

Geçen sezonun ilk yarısında Olympiakos'ta disiplinsiz hareketler sergileyen ve kadro dışı kalan 31 yaşındaki futbolcu, Las Palmas'ta da kendisini gösterememiş ve ligde forma giymemişti.

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Spor Toto Süper Lig ankaragücü emenike

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