YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Ankaralı iş kadınından Kulp’a eğitim desteği

Ankaralı iş kadınından Kulp’a eğitim desteği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Ankaralı iş kadını Gonca Demir, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan 13 okula inşaat malzemesi yardımında bulundu.Kulp ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçeye bağlı kırsal mahallelerde bulunan okullar ile ilgili sosyal medyada yaptığı haberleri gören Ankaralı iş kadını Gonca Demir bu haberler doğrultusunda Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle iletişime geçerek ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan 13 okulun inşaat tadilatı işini üslendi.

Ankaralı iş kadını Gonca Demir, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan 13 okula inşaat malzemesi yardımında bulundu.
Kulp ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçeye bağlı kırsal mahallelerde bulunan okullar ile ilgili sosyal medyada yaptığı haberleri gören Ankaralı iş kadını Gonca Demir bu haberler doğrultusunda Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle iletişime geçerek ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan 13 okulun inşaat tadilatı işini üslendi. Yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık yardım yapan Demir sayesinde 13 okul modern görünüme kavuştu.
Tadilat işini üstlendiği okulların daha önceki fiziki yetersizliklerine değinen iş kadını Gonca Demir, yapılan onarımdan sonra çocukların okullarına güle oynaya gelmeye başladığını ifade etti. Yenilenen okulun hayırlı olmasını dileyerek, okulda yetişecek öğrencilerin ülkeye faydalı bireyler olacağına inandığını aktaran Demir, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları yarınlara hazırlamak zorundayız. Bütün millet olarak bunu yapmamızda fayda var. Bu fırsatı bize sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Kulp ilçesinde eğitime katkı sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız " dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya da 13 okula sağladığı destekten dolayı hayırsever iş kadını Gonca Demir’e teşekkür ederek, sağlanan destek sayesinde okullardaki eksiklerin giderildiğini ve 13 okulun modern görünüme kavuştuğunu aktardı. Kaya, "Eğitime yapılan her yatırım, gelecek nesiller için yapılan yatırımdır. Eğitime yapılan yatırımın maliyeti olmaz, değeri olur. Bu değeri hizmetle buluşturan hayırseverimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya okullara katkıları nedeniyle iş kadını Demir’e plaket takdim etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
12:38
İkindi
15:34
Akşam
18:01
Yatsı
19:18

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

Diyarbakır’da ‘sınav kaygısı ve psikolojik dayanıklılık’ semineri

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.