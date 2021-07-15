Ankaralı motosikletliler, Kahramankazan'dan aldıkları Türk bayrağını Gölbaşı'na götürdü

Ankaralı motosikletliler, 15 Temmuz'un simge yerlerinden olan Kahramankazan'dan aldıkları Türk bayrağını 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'na götürdü.

Kahramankazan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz'daki darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan'da "Kahramankazan'dan Gölbaşı'na Saygı Korteji" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öpüp alnına koyduğu Türk bayrağını, Gölbaşı'na götürmek üzere motosiklet ekibinin liderine teslim etti.

Motosiklet tutkunlarına teşekkür eden Oğuz, "15 Temmuz'un sembol ilçesi Kahramankazan'ımızdan yine o gece ağır kayıplar veren bir diğer kahraman ilçemiz Gölbaşı'na bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı şanlı al bayrağımızı gönderiyoruz. Darbeci hainler şunu iyi bilmelidir ki Türkiye geçilemez." ifadelerini kullandı.

Motosikletliler emanet aldıkları Türk bayrağını, 15 Temmuz gecesi 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığına götürmek üzere yola çıktı.

Yaklaşık 100 motosikletli kortej halinde katettikleri yolun ardından başkanlık yetkililerine Türk bayrağını teslim etti.

