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Ankaralı sanatçı Nasrettin Hoca fıkralarından çocuklar için klip yaptı

ANKARA HABERLERİ  | 04.07.2020 09:58 | Son Güncelleme

Ankaralı ses sanatçısı Mehmet Demirtaş, pandemi sürecinden etkilenen çocuklara moral vermek için Nasrettin Hoca fıkralarını Ankara oyun havalarına taşıdı.Ankaralı ses sanatçısı Mehmet Demirtaş, çocuklara olan sevgisi eserlerinde de yer verdi.

Ankaralı ses sanatçısı Mehmet Demirtaş, pandemi sürecinden etkilenen çocuklara moral vermek için Nasrettin Hoca fıkralarını Ankara oyun havalarına taşıdı.
Ankaralı ses sanatçısı Mehmet Demirtaş, çocuklara olan sevgisi eserlerinde de yer verdi. Pandemi sürecinden en çok etkilenen grubu oluşturan çocuklara moral vermek için Demirtaş, Nasrettin Hoca fıkralarını Ankara oyun havasına dönüştürdü. Demirtaş, Nasrettin Hoca fıkralarından etkilenerek yaptığı şarkıları için Ankara’nın Güdül ilçesinde klip çekti. Demirtaş, klipte eşeğe ters binerek göle yoğurt çaldı. Demirtaş’ın klip çekimi sırasında çocuklar da hem katkı sundu hemde eğlendi.

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