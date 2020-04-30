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Ankaralılar Derneği’nden Ramazan’da dar gelirli ailelere yardım

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:42 | Son Güncelleme

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD), Ramazan ayında dar gelirli ailelere gıda yardımında bulundu.AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, tüm ülkeyi saran korona virüs salgını nedeniyle zor durumda olan ailelerin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, “Öncelikle bu mübarek aylar hatırına salgının bir an önce tüm dünyada yok olmasını yüce Allah’tan diliyorum.

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD), Ramazan ayında dar gelirli ailelere gıda yardımında bulundu.
AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, tüm ülkeyi saran korona virüs salgını nedeniyle zor durumda olan ailelerin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, “Öncelikle bu mübarek aylar hatırına salgının bir an önce tüm dünyada yok olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Biliyoruz ki salgın nedeniyle birçok insan bu ayda yardım yapmak istese de yapamıyor. Dışarı çıkamıyor, iftar veremiyor” dedi.
"Veren el alan elden üstündür" diyen Yaman, “Biz de Ankaralılar Derneği olarak geleneksel hale getirdiğimiz iftarımızı bu sene malum sebeplerle gerçekleştiremiyoruz. Önceki Ramazanlarda ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında orucumuzu açıp yardımlarımızı ulaştırmıştık. Bu Ramazan, yardımlarımızı sosyal mesafemizi de koruyarak ulaştırıyoruz. Emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun” diye konuştu.

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