Ankaralılar yarın sporcularla birlikte Başkent Kültür Yolu Koşusu'nda yarışacak

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın Ankara'da Başkent Kültür Yolu Koşusu düzenlenecek.

Ankara'nın eşsiz kültürel mirasına sporla dikkati çekme amacı taşıyan organizasyonda sporcular ve vatandaşlar, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden CSO Ada Ankara'ya kadar 5 kilometrelik etapta koşacak.

Etkinlik, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Tüm kulüplü, ferdi ve yabancı uyruklu sporcuların katılabileceği koşu, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Dünya Atletizm Birliği (WA) yarışma kurallarına uygun olarak yapılacak.

Yarışmada birinciye 7 bin 500 lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye ise 2 bin 500 lira para ödülü verilecek.

