YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

12.06.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı cadde ve sokakların sel sularıyla dolduğu ilçede araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı - AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gittiİçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti
Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldüÇanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü
GÜNCELLEME - Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldıGÜNCELLEME - Siirt'te pikniğe giden 2 hemşire Müküs Çayı'nda akıntıya kapıldı
Anahtar Kelimeler:
Ankara Akyurt

Ankara Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:53
İkindi
16:51
Akşam
20:24
Yatsı
22:11
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri inanılmaz

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri inanılmaz

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.