Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı Türk Tarih Kurumunda özel programla kutlandı

Türk tarihinde başkentlerin, yönetim merkezi olmasının ötesinde milli kimliğin aynası, kültürün ve değerlerin sahnesi, aynı zamanda birer ilim merkezi olduğunu dile getiren Ersoy, "Devletin merkezi, milletini her alanda kucaklayan, eğiten, geçmişi muhafaza etmekle birlikte çağa uygun olarak insanları dönüştüren ve geleceğe hazırlayan unsurları barındırmak zorundadır. Bu hem fikri hem kurumsal anlamda yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Belgeselin ardından konuşan Bakan Ersoy, Ankara'nın, medeniyetlerin parlayıp söndüğü nice asırlar boyunca ciddi roller üstlendiğini, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde yönetim merkezi olarak belirlenmesinde, birçok avantajı barındıran bu tarihi kimliğinin etkili olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında, bu davanın milleti çağıran ve kucaklayan sesi Ankara olmuştur." dedi.

"Başkent olmanın gerektirdiği politik, idari ve ekonomik düzenlemeler hızlıca hayata geçirilirken, milli kimlik, kültür ve bilim zenginliği de Ankara'ya kazandırılmaya başlanmıştır. 1924 gibi erken bir tarihte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın temellerinin atılması, takip eden yıllarda konservatuvarın, Etnografya, Devlet Resim ve Heykel ile Anadolu Medeniyetleri gibi müzelerin açılışı da şehrin kültürel mirasını işlemek ve var olan kültürü zenginleştirmek adına mühim adımlar olmuştur."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında, bu davanın milleti çağıran ve kucaklayan sesi Ankara olmuştur." ifadesini kullanan Ersoy, milletin tek vücut olduktan sonra, 23 Nisan 1920'de bu vücuda hükmeden ortak iradenin egemenlik ilanının, Ankara'dan dünyaya duyurulduğunu, nihayet Kurtuluş Savaşı kazanıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yerin Ankara olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın, bu payeyi almadan önce adeta liyakatini ispat ettiği bir süreci yaşadığını belirten Ersoy, istiklal ve istikbal mücadelesinin, birlik ruhunun Ankara'da muhafaza edildiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının bizzat ya da ilgili kurumlarla iş birliği halinde gerçekleştirdiği, Ankara'nın tarihi ve kültürel kimliğine yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini söyledi.

Ersoy, "20. yüzyılın başında yürüdüğümüz, var olmak ile yok olmak arasındaki ince çizgide, aziz milletimizin güven duygusu için sırtını dayadığı, mücadele emri için yüzünü döndüğü, iradesini ve egemenliğini ilan ettiği Ankara'nın başkent oluşu vesilesiyle bir kez daha tarihi anlamak, hafızalarımızı tazelemek ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmak sorumluluğumuzu hatırlıyor ve ona sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu şanlı tarihi yazan bütün şehit ve gazileri rahmetle, minnetle ve saygıyla anan Ersoy, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü tebrik etti.

- "Türkiye, kazandığı bütün seviyeyi Ankara'da alınan kararlarla elde etti"

Ankara Valisi Vasip Şahin ise Türk milletinin en önemli özelliğinin, fidanı dikerek onu çınara dönüştürmek olduğunu söyledi.