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Ankara'nın en büyük oyun etkinliklerinden "GüestGO!" yarın yapılacak

ANKARA HABERLERİ  | 08.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

Ankara'nın en büyük oyun etkinliklerinden "GüestGO!" yarın yapılacak

Ankara'nın en büyük oyun ve espor etkinliklerinden "GüestGO!" yarın oyunseverlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "GüestGO!" etkinliğinin 4'üncüsü Yenimahalle Belediyesi ve Aselsan'ın desteğiyle Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğunca yarın Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Ankaralı oyun severleri bir araya getirecek etkinlik, Ahmet Sonuç (Jahrein), Tuna Akşen (Pintipanda), Ferit Karakaya'nın (Wtcn) da aralarında olduğu "internet fenomenleri"ni ağırlayacak.

Türkiye E-Spor Federasyonu ve LÖSEV panellerine de ev sahipliği yapacak etkinlik, önde gelen oyun firmalarının panelleriyle Türkiye'de oyun sektörünü ileriye taşımayı hedefliyor.

Sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte oyuncular, çeşitli deneyim ve stant alanlarının yanı sıra turnuvalarla oyuna ve eğlenceye doyacak.

Oyun ve espor üzerine dair her şeyin konuşulacağı panellerde Ankaralı gençlerin hem keyifli vakit geçirmesi hem de bu konulardaki sorularına cevap bulması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu GüestGO

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