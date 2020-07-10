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Ankara'nın Kalecik ilçesinde eski Ankara evleri inşa edilecek

ANKARA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:13 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Kalecikte, 12 hektarlık, 376 hak sahibinin olduğu alanda bir kentsel dönüşüm projesi çalışacağız. Projeler zemin+1 katlı Ankara evlerinden oluşacak" - "Millet bahçesi projesi kapsamında belediyemize yaklaşık 60 bin metrekarelik alanı tahsis ediyoruz. Buraya da hibe ve teknik destek vereceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'nın Kalecik ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 12 hektarlık alana eski Ankara evlerinin yapılacağını bildirdi.

Bakan Kurum, Kalecik Belediye Başkanlığını ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilecek projelere ilişkin toplantı yaptı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, "Güçlü şehirler, güçlü Türkiye" anlayışıyla şehirleri ziyaret ettiklerini ve gittikleri yerlerde de 2023, 2053, 2071 yılını planlayacak adımları attıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve milletvekillerinin bölgeye ilişkin önemli projeleri olduğunu belirten Kurum, "Biz hem bu projeleri yerinde görmek hem de maddi ve teknik destek vermek için ziyaretimizi gerçekleştirdik." dedi.

Yapılacak projelere ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Kalecik Kaledibi'nde 12 hektarlık alanda eski Ankara evlerimizin yapılacağı, 376 hak sahibinin olduğu alanda bir kentsel dönüşüm projesi çalışacağız. Yerinde yapacağımız projeler zemin+1 katlı ve Ankara evlerinden oluşacak. Diğer taraftan rezerv alanda da rezerv konutlar üreteceğiz. Yıl sonuna kadar görüşmelere başlayacağız. Millet bahçesi projesi kapsamında belediyemize yaklaşık 60 bin metrekarelik alanı tahsis ediyoruz. Buraya da hibe ve teknik destek vereceğiz. Tarımköy uygulaması yapmak istiyoruz. Heyelan riski altında bir köyümüz var, çalışmalarımızı başlattık. Ankara'mızdaki Kalecikli vatandaşlarımızın şehirden artık köye gelmeleri, köylerinde akrabalarıyla, dostlarıyla eşleriyle bir arada olmaları için Türkiye'nin her yerinde yaptığımız projelerin bir örneğini de Kalecik'imizde yapacağız. Bu çerçevede talep örgütlenmesi ile Kalecik Belediyemiz ve TOKİ eliyle bu talepleri alacağız. Taleplerin gelmesi halinde de yaklaşık 700-800 metrekare arazi içerisinde, bahçesinde organik tarımın yapılacağı evlerimizi inşa edeceğiz. "

Bakan Kurum, belediyeye greyder desteği de sağladıklarını söyledi.

Kurum, beraberindeki yetkililerle incelemelerde bulunmak üzere Obaköy Proje Alanı'nda Yeşil Vadi'ye gitti.

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