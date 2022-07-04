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Ankara'nın "seğmen kıyafeti" tescillendi

04.07.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak "seğmen kıyafeti"ni tescil ettirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak "seğmen kıyafeti"ni tescil ettirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Kulübü ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile çalışmalar yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ankara Seymen Kıyafeti/Ankara Seğmen Kıyafeti"nin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu.

"Coğrafi İşaret Tescili" alan "seğmen kıyafeti", Başkent ile özdeşleşen seğmen geleneğinin yöresel ve geleneksel kostümü olarak "mahreç işaretli ürün" statüsünde koruma altına alındı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, kültürel bir miras olan seğmenlik geleneğinin, tarihi ve milli ruhu içinde saklayarak bugünlere kadar ulaştığını belirtti.

Milli Kurtuluş Hareketi sırasında Ankara'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Seğmen Alayı'nın karşılayıp, Kurtuluş Savaşı'na bağlılık ve inançlarını bildirdiğini hatırlatan Tüzün, seğmen kıyafetlerinin gelecek kuşaklara geleneğe uygun olarak aktarılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

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