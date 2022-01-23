Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park beyaza büründü

Başkentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde gün boyu sürdü.

Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park'ın da karla kaplanmasıyla ortaya güzel görüntüler çıktı.

Bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suyun buz yığını oluşturduğu görüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceyi bulduğu gece saatlerinde, parkta bulunan kuğulardan bazıları havuzda yüzerken bazıları da kıvrılarak vücut ısısını korumaya çalıştı.

Parka gelen vatandaşlar, "beyaz örtü" ile kaplanan parkta fotoğraf çektirdi.



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