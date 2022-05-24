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Ankara'nın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

24.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

Başkentte, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında şehrin yöresel lezzet ve ürünleri sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara'nın yöresel yemek ve ürünleri tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve Ankara Valiliği ile Altındağ Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte, Ankara'nın 25 ilçesine ait birçoğu tescilli coğrafi işarete sahip yöresel yemekler, tatlılar ve ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

- "Her birisi ayrı bir lezzet"

Etkinlikteki stantları gezen AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine, Ankara'nın çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Çam, "Her birisi ayrı bir lezzet ve coğrafi işaretli. Kadınlarımız çok güzel yapmışlar. Ankara'yı ziyaret eden herkesi ve Ankaralıları Millet Bahçemizdeki bu etkinliğe davet ediyorum." dedi.

- "25 ilçemizin de sahip olduğu ürünleri tanıtmak istiyoruz"

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da Anadolu'nun birçok kültürü bünyesinde barındırmış önemli bir kara parçası olduğunu ve mutfak kültürünün de bu hazinede önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 21-27 Mayıs'ın Türk Mutfağı Haftası ilan edildiğini anımsatan Ayvazoğlu, "Biz de Ankara olarak sahip olduğumuz kültürel bu yapıyı, hem öncelikle kendi şehrimize, sonra ülkemize ve dünyaya tanıtmak adına Türk Mutfağı Haftası adı altında bir etkinlik planladık. Bu etkinlik kapsamında Ankara'mıza, bölgemize ait yemeklerimizi tanıtacağız. Gastro şovlar yaparak, şehrimize ait olan tüm coğrafi işaretli ürünleri ve yöremize ait tadımlık ve yemekleri tanıtmak asıl amacımızdır." dedi.

Özellikle Akyurt, Polatlı, Kalecik, Beypazarı ve Nallıhan'ın gastronomi kültürü açısından çok zengin bir mutfağa sahip olduğuna işaret eden Ayvazoğlu, "25 ilçemizin de sahip olduğu ürünleri tanıtmak istiyoruz. Onun için coğrafi işaretli ürünleri ve aynı zamanda tescillenmiş ürünlerimizi, burada hem halkımıza ikram etmek hem de tanıtmak gayreti içerisindeyiz. Türk mutfağı adı altında bu haftayı kutlayarak geçireceğiz." diye konuştu.

Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın da katıldığı etkinliğin ilk gününde, Şef Şenol Bozkurt ve Mahmut Dolmacı'nın düzenlediği gastro showda, "Ankara Tava"nın sunumu yapıldı.

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