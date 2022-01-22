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Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

22.01.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağışın akşam saatlerinde kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor

Ankara'nın bazı bölgelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yer yer etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının Pursaklar, Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel, Dikmen Keklikpınarı ve Keçiören'in yüksek kesimlerinde etkili olduğu görüldü.

Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir soruna yol açmadı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama-kar küreme çalışması yaptı.

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için tedbirler alındı.

AKOM koordinasyonunda sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında sahada 2 bin 128 personel, 818 araç görevlendirildi.

- Yetkililerden uyarı

Öte yandan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışın akşam saatlerinde de kent genelinde etkili olması bekleniyor.

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kar yağışı Ankara

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