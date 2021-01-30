Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Ankaraspor'un teknik direktörü Mehmet Ak, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Mehmet Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın olumsuz hava koşullarında oynandığını belirterek, "Sahada mücadele eden iki takım oyuncularını da tebrik ederim. Bu maç, iki takımın özverisiyle gerçekleşti. Normal şartlarda daha farklı bir oyun sergilemeyi düşünüyorduk ama hava şartları buna izin vermedi. Kar yağışının zemin üzerindeki olumsuz etkisi bize zor anlar yaşattı." diye konuştu.

Geçen hafta yaşadıkları uyum sorununu bu haftaki maçla çözdüklerini ifade eden Ak, "Bu o haftaki skora da yansımıştı. Biz bu hafta hem bu sorunu kendi içimizde çözme hem de skor avantajı elde etme düşüncesindeydik. Oyunun ilk 15 dakikasında girdiğimiz net gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Yeni bir takım olmanın getirmiş olduğu durum ve iletişimsizlik o pozisyonları değerlendirmede bize olumsuz yansıdı. 45'inci dakikada atmış olduğumuz golle içeriye daha moralli girdik." değerlendirmesinde bulundu.