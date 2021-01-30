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Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

30.01.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak: "Ligde kalma yolunda galibiyet serisi başlatmamız gerekiyor" - Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz: "Zemin futbol oynamaya müsait değildi"

TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Ankaraspor'un teknik direktörü Mehmet Ak, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Mehmet Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın olumsuz hava koşullarında oynandığını belirterek, "Sahada mücadele eden iki takım oyuncularını da tebrik ederim. Bu maç, iki takımın özverisiyle gerçekleşti. Normal şartlarda daha farklı bir oyun sergilemeyi düşünüyorduk ama hava şartları buna izin vermedi. Kar yağışının zemin üzerindeki olumsuz etkisi bize zor anlar yaşattı." diye konuştu.

Geçen hafta yaşadıkları uyum sorununu bu haftaki maçla çözdüklerini ifade eden Ak, "Bu o haftaki skora da yansımıştı. Biz bu hafta hem bu sorunu kendi içimizde çözme hem de skor avantajı elde etme düşüncesindeydik. Oyunun ilk 15 dakikasında girdiğimiz net gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Yeni bir takım olmanın getirmiş olduğu durum ve iletişimsizlik o pozisyonları değerlendirmede bize olumsuz yansıdı. 45'inci dakikada atmış olduğumuz golle içeriye daha moralli girdik." değerlendirmesinde bulundu.

- "İkinci devrenin kırılma anı Tomas'ın kurtardığı penaltı pozisyonu"

Maçın 53. dakikasında Ankara Keçiörengücü'nün kazandığı penaltıda kalecileri Tomas Mejias'ın çok önemli bir kurtarış yaptığına dikkati çeken Ak, şunları kaydetti:

"İkinci yarının kırılma anı Tomas'ın kurtardığı penaltı pozisyonu. Tomas çok değerli bir kurtarış gerçekleştirdi. Bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Benim bu takımdaki ilk galibiyetim bu. Önceki 5 maçta galibiyetle tanışamamıştık. Bu anlamda ben başkanıma teşekkür ediyorum, bu galibiyeti de ona armağan ediyorum. Önümüz açık. Ligde kalma yolunda galibiyet serisi başlatmamız gerekiyor. İnşallah hedeflediğimizi gerçekleştiririz."

- Hamdi Yılmaz: "Zemin futbol oynamaya müsait değildi"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, karlı havadan kaynaklı bozulan saha zemininin futbol oynamaya müsait olmadığını söyledi.

Yılmaz, kaybettikleri puanlar için üzgün olduklarını belirterek, "Bugün oynamış olduğumuz Ankaraspor maçını maalesef 1-0 yenik kapattık. Zemin futbol oynamaya müsait değildi. Biz daha ziyade pas yaparak, teknik kapasite yüksek maçlar oynayarak, daha iyi zeminlerde top oynadık. Bugün o zeminde oynar gibi oynadık. İlk yarı 0-0 bitmek üzereyken son saniyede talihsiz bir gol yedik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı saha şartlarının daha da ağırlaştığını ve futbol oynamanın zorlaştığını anlatan Ak, "Oyun oynamak artık doldur boşalta geldi. Penaltı kaçırdık. Penaltı kaçırdıktan sonra da futbolcularımız demoralize oldu. Son 15-20 dakikada daha fazla hücum etme şansı bulduk. Üst direkten topumuz dışarı gitti. Kaleci mutlak bir gollük pozisyonda kurtardı. Devamlı üstünlük bizdeyken bugünkü şartlarda bu futbolla 1-0 mağlup olduk. Bundan sonraki maçlarımıza daha iyi konsantre olarak devam edeceğiz. Ankaraspor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.

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