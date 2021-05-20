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Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli Elazığ'da yakalandı

20.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli Elazığ'da yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.F.B'nin otomobil ile Ankara'ya uyuşturucu sevk edeceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu otomobilde arama yapan ekipler valiz içinde poşetler halinde 12 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.F.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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