Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli Elazığ'da yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda Ankara'ya valizle uyuşturucu sevk etmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.F.B'nin otomobil ile Ankara'ya uyuşturucu sevk edeceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu otomobilde arama yapan ekipler valiz içinde poşetler halinde 12 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.F.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz