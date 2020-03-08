YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Anne köpeği ayağından vurdular

Anne köpeği ayağından vurdular

HATAY HABERLERİ  | 08.03.2020 13:52 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yavruları olduğu belirtilen bir köpek ayaklarından vurulmuş halde bulundu.Olay, Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi’nde yaşandı.

Anne köpeği ayağından vurdular

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yavruları olduğu belirtilen bir köpek ayaklarından vurulmuş halde bulundu.
Olay, Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi’nde yaşandı. Bir anne köpeğin ayaklarından vurulmuş halde olduğu görüldü. Yaralı köpeği fark eden mahalle sakinleri, "Bu vicdansızlıktır. Bu köpeğin yavruları var ve şuan yavrularının yanına gidemiyor, ayağa kalkamıyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesini arayarak yardım istedi. Yaralı köpek tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerince götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Önce kaza yaptı, sonra aracını tarlaya sakladı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Havalar ısındı, gelengiler ortaya çıktı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Hatay Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:49
Öğle
12:51
İkindi
16:09
Akşam
18:43
Yatsı
19:57

Hatay Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Canbolat Eczanesi
Antakya
Çınar Eczanesi
Antakya
Esentepe Eczanesi
Antakya
Menel Eczanesi
Antakya
Esra Eczanesi
Iskenderun
Mıray Eczanesi
Iskenderun
Öyküm Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İdlib şehidi Astsubay Muhammed Ali Özer son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Astsubay Muhammed Ali Özer son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

Kaymakam Yılmaz: "Verimli, etkili hizmet sunmayı amaçlıyoruz"

Kaymakam Yılmaz: "Verimli, etkili hizmet sunmayı amaçlıyoruz"

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.