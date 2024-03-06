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Anne pencereden düşen çocuğunu tutmaya çalışırken kucağındaki diğer çocuğuyla aşağı düştü

İHA İHA
06.03.2024 13:58
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde anne, pencereden düşen görme engelli çocuğunu tutmaya çalışırken kucağındaki diğer çocuğuyla birlikte aşağı düştü.

Anne pencereden düşen çocuğunu tutmaya çalışırken kucağındaki diğer çocuğuyla aşağı düştü

Hastaneye kaldırılan anne ve bir çocuğu hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Semire Aktürk, ikisi de görme engelli olan çocuklarından biri 6’ncı kattaki evlerinin penceresinden düştüğü sırada kucağındaki diğer çocuğuyla onu tutmaya çalıştı. Anne ve iki küçük çocuğu da aşağı düştü. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ile çocukları Havvas Roni (5) ve Solin Aktürk (6), yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu Havvas Roni hayatını kaybederken, küçük kızın tedavisi devam ediyor.

Semire Aktürk ve eşinin sağlık personeli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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