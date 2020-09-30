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Anne Taksi uygulaması ile ücretsiz ulaşım

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ve toplum sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında, sosyoekonomik durumu olmayan vatandaşlara yönelik başlattığı “Anne Taksi” projesi hayata geçti.Sosyal belediyecilik anlayışı ve toplum sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında önemli adımlar atan Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi, kentte çok ihtiyaç duyulan farklı bir projeye daha imza attı.

Anne Taksi uygulaması ile ücretsiz ulaşım

İzmit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ve toplum sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında, sosyoekonomik durumu olmayan vatandaşlara yönelik başlattığı “Anne Taksi” projesi hayata geçti.
Sosyal belediyecilik anlayışı ve toplum sağlığına yönelik çalışmaları kapsamında önemli adımlar atan Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi, kentte çok ihtiyaç duyulan farklı bir projeye daha imza attı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen “Anne Taksi” uygulamasıyla birlikte, sosyoekonomik durumu uygun olmayan ailelerde doğum yapan anneler hastaneden evlerine ücretsiz olarak rahatça ve güvenle ulaşabiliyor. Anne Taksi, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, İzmit ilçesinde ikamet eden ve sosyoekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan annelerimizin doğum sonrasındaki hastane çıkışlarında bebekleriyle birlikte ücretsiz bir şekilde eve ulaştırılmalarını sağlayacak bir ulaşım hizmetidir.
Anne Taksi hizmetinden faydalanmak isteyenler, İzmit’te kadın doğum servisi olan Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanelerinde Kadın Doğum Servislerinin veya Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminin, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek randevu oluşturabilecek.

Anne Taksi uygulaması ile ücretsiz ulaşım

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