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Anne Üniversitesi ikinci mezunlarını verdi

BAYBURT HABERLERİ  | 13.06.2020 08:53 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi, Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hayata geçirilen Anne Üniversitesi kapsamında, ikinci grup kursiyerler de eğitimlerini tamamlayarak mezun oldular.Annelerin, kendini tanıması, geliştirmesi ve bu yolla çocuklarını daha bilinçli bir şekilde eğitmesine yardımcı olmak, sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak, üniversiteye gitme fırsatı bulamamış annelerin üniversite ile tanışmalarına imkân sunmak amacıyla Bayburt Üniversitesi, Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hayata geçirilen ‘Anne Üniversitesi’ faaliyetleri kapsamında ikinci grup katılımcılar da eğitimlerini başarıyla tamamladı.Anne Üniversitesi faaliyetleri kapsamında; 18-29 Mayıs 2020 tarihlerinde, 15 kursiyerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimler, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle yapıldı.Anne Üniversitesi ikinci grup katılımcılarına yönelik verilen eğitimlerdeki konular, covid-19 pandemi süreci de dikkate alınarak belirlendi.

Anne Üniversitesi ikinci mezunlarını verdi

Bayburt Üniversitesi, Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hayata geçirilen Anne Üniversitesi kapsamında, ikinci grup kursiyerler de eğitimlerini tamamlayarak mezun oldular.
Annelerin, kendini tanıması, geliştirmesi ve bu yolla çocuklarını daha bilinçli bir şekilde eğitmesine yardımcı olmak, sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak, üniversiteye gitme fırsatı bulamamış annelerin üniversite ile tanışmalarına imkân sunmak amacıyla Bayburt Üniversitesi, Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hayata geçirilen ‘Anne Üniversitesi’ faaliyetleri kapsamında ikinci grup katılımcılar da eğitimlerini başarıyla tamamladı.
Anne Üniversitesi faaliyetleri kapsamında; 18-29 Mayıs 2020 tarihlerinde, 15 kursiyerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimler, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle yapıldı.
Anne Üniversitesi ikinci grup katılımcılarına yönelik verilen eğitimlerdeki konular, covid-19 pandemi süreci de dikkate alınarak belirlendi. Bayburt Üniversitesi öğretim elemanları tarafından katılımcılara; “Aile Ekonomisi ve Kaynak Yöntemleri, Kalıtsal Hastalıklar, Pandemi Döneminde Çocuklarla İletişim, Hastalıkta ve Sağlıkta Mikrobiyotatın Önemi, Stres ve Stresle Baş Etme Yöntemleri, Kanaat ve Tevekkül, Hastalık Etmenleri ve Mücadele Yöntemleri, Sağlıklı Beslenme, Pandemiye Bağlı Uzaktan Eğitim Uygulaması ve Ailede Değerler Sisteminin Oluşturulması, İlk Yardım” konularında iki hafta boyunca eğitimler verildi.

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