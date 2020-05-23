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Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş

ISPARTA HABERLERİ  | 23.05.2020 17:50 | Son Güncelleme

Isparta’da babası ve annesini bıçaklayarak öldüren zanlı, ilk ifadesinde cinayeti ekmek alma tartışması üzerine işlediğini söyledi.Isparta’da babası ve annesini bıçaklayarak öldüren Ramazan A.’nın (44) emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş

Isparta’da babası ve annesini bıçaklayarak öldüren zanlı, ilk ifadesinde cinayeti ekmek alma tartışması üzerine işlediğini söyledi.
Isparta’da babası ve annesini bıçaklayarak öldüren Ramazan A.’nın (44) emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Ramazan A., ifadesinde babası Nizamettin A.’yı sürekli olarak kendisine kötü davrandığı ve aşağıladığını, olaydan önce de markete ekmek almaya gitmesini söylediğini ancak bunu kabul etmemesi üzerine tartıştıklarını, tartışma sonucunda babası ve annesi Seher A.’yı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Öte yandan cinayetin işlendiği binanın yakınında oturanlar, cinayetten haberlerinin olmadığını, olayın olduğu binada sadece yaşlı bir çiftçin ikamet ettiğini bildiklerini söyledi.

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