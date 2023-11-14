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Anne ve yavru ayılar yiyecek bulmak için şehre indi

14.11.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde anne ve yavru ayılar, yiyecek bulmak için kent merkezine indi.

Anne ve yavru ayılar yiyecek bulmak için şehre indi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde anne ayı ve yavruları açlıklarını gidermek için gece geç saatlerde ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi. Doğa Fotoğrafçısı Ayhan Özdemir mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını çıkaran ayıları görüntüledi. Ayılar, Özdemir’in çekimlerine aldırış etmeden karnını doyurdu. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

İlçe merkezinde bulunan birçok mahallede kümeslere ve bahçelere giren ayılar kış uykusu öncesi karınlarını doyurmak için ilçe merkezini mesken tutuyor.

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