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Anneleri ölen yavru köpeklere hayvanseverler sahip çıktı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.12.2020 17:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde anneleri ölen yavru köpeklere hayvanseverler sahip çıktı.Çüngüş’te anneleri ölen 6 yavru köpeği gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti.

Anneleri ölen yavru köpeklere hayvanseverler sahip çıktı

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde anneleri ölen yavru köpeklere hayvanseverler sahip çıktı.
Çüngüş’te anneleri ölen 6 yavru köpeği gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Markete gidip süt ve su alan duyarlı vatandaşlar hayvanların karnını doyurduktan sonra onlar için yuva yaptı. Hayvanların ihtiyaçlarını gideren Selçuk Demir ve Mehmet Altın, yavru köpekleri yalnız görünce çok etkilendiklerini söyledi. Demir ve Altın, “Köpeklerin yalnız olduğunu görünce markete gidip süt ve su alıp karınlarını doyurduk. Annelerinin öldüğünü öğrendik. Köpekleri korumamız altına aldık ve onlara barınak yaptık. Elimizden geldiği kadar bu hayvanlara bakacağız” dedi.

Anneleri ölen yavru köpeklere hayvanseverler sahip çıktı

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