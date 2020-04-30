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  4. Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin’in doğum gününü polisler kutladı

Annesi Covid-19 engeline takılan Ecrin’in doğum gününü polisler kutladı

SİVAS HABERLERİ  | 30.04.2020 15:49 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde babaannesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Ecrin’in, doğum gününü İstanbul’da yaşayan annesinin isteği üzerine polis ekipleri kutladı.İstanbul’da yaşayan Melek Akkuş, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında memleketine gelemeyince kızının doğum gününün kutlanması için Kangal Polis Merkezi Amirliğini arayarak yardım istedi.

Sivas’ın Kangal ilçesinde babaannesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Ecrin’in, doğum gününü İstanbul’da yaşayan annesinin isteği üzerine polis ekipleri kutladı.
İstanbul’da yaşayan Melek Akkuş, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında memleketine gelemeyince kızının doğum gününün kutlanması için Kangal Polis Merkezi Amirliğini arayarak yardım istedi. Annenin isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, Ecrin Akkuş’un doğum gününü kutlamak için mumlarla süsledikleri pasta ile babaannesinin evine gitti. Polis ekiplerinin sürprizi ile karşılaşan küçük kız, sürpriz doğum günü karşısında şaşkınlık yaşadı. Minik Ecrin, doğum günü pastasının mumlarını polis memurlarıyla birlikte üfledi.

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